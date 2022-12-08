Обнародован показатель товарооборота между Туркменистаном и Узбекистаном

БАКУ /Trend/ - В январе - октябре 2022 года товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном уменьшился на 9,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 614,1 миллиона долларов США, передает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

По данным ведомства, в указанный период узбекский импорт из Туркменистана составил 443,5 миллиона долларов, а экспорт - 170,6 миллиона долларов.

Тем самым Туркменистан в январе - октябре 2022 года вошел в топ-10 крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана.

Внешнеторговый оборот Узбекистана в первые десять месяцев 2022 года в целом превысил 40,09 миллиарда долларов, увеличившись на 22,1 процента, или 7,2 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В отчетный период самым крупным внешнеторговым партнером Узбекистана был Китай (7,5 миллиарда долларов).

Отметим, что в 2021 году товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном составил 881,9 миллиона долларов, что на 61 процент превышает показатель 2020 года.