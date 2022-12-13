Азербайджан, Туркменистан и Турция обсуждают выгодные тарифы для перевозок

БАКУ /Trend/ - В туркменской туристической зоне "Аваза" состоялась встреча руководителей транспортных секторов Туркменистана, Азербайджана и Турции, в ходе которой были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества в области транспорта, передает Trend во вторник со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH).

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества по созданию современной инфраструктуры морских, автомобильных и железнодорожных перевозок пассажиров и грузов.

Отдельной темой переговоров стали вопросы, касающиеся принятия совместных мер по развитию железнодорожных перевозок, разработка проекта Соглашения по созданию конкурентных тарифов и условий при осуществлении перевозок железнодорожным транспортом.

Также в целях развития контейнерных перевозок железнодорожным, автомобильным и морским транспортом, обсуждалось взаимодействие соответствующих структур трёх стран в разработке единых механизмов контейнерных перевозок и создания благоприятных тарифных условий.

Говоря о сотрудничестве между специалистами в области кибербезопасности и инновационных технологий, участники встречи высказали схожее мнение о необходимости организации форумов и дискуссий для обмена опытом, а также разработке механизмов по подготовке и переподготовке кадров в данной области.