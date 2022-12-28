В Туркменистане ведется работа по внедрению комплексного механизма финансирования ЦУР

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане ведется скоординированная работа по внедрению в стране комплексного национального механизма финансирования ЦУР (Цели в области устойчивого развития).

Об этом сказал Trend постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко.

"На данный момент, наращивается работа по интегрированному содействию в разработке мер политики для ускорения достижения ЦУР, в связи с чем уделяется большое внимание задействованию аналитического потенциала и опыта структур ООН как на страновом уровне, так и на региональном и глобальном уровнях", - сказал постоянный координатор ООН.

По его словам, эти действия направлены на оказание содействия приоритетным запросам правительства Туркменистана в области развития в соответствии с Рамочной программой сотрудничества между ООН и Туркменистаном в области устойчивого развития.

"По вопросу финансирования ЦУР создана совместная экспертная группа по финансированию ЦУР, состоящая из профильных специалистов ООН и Правительства Туркменистана. Ведется скоординированная работа по внедрению в стране комплексного национального механизма финансирования ЦУР", - добавил Шлапаченко.

Он отметил, что было инициировано активное взаимодействие с Региональным центром ПРООН и с Финансовой инициативой ЮНЕП для наращивания национального потенциала по внедрению комплексного национального механизма финансирования и принципов устойчивого банковского дела.