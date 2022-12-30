В Туркменистане уделяется пристальное внимание развитию зеленой экономики - ООН

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане уделяется пристальное внимание вопросам развития зеленой экономики.

Об этом сказал Trend постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко.

"В настоящее время, в Туркменистане уделяется пристальное внимание вопросам экономической трансформации и развитию "зеленой" экономики. В связи с этим, ООН и Туркменистан будут наращивать взаимодействие с частным сектором и продвигать государственно-частное партнерство", - сказал постоянный координатор ООН.

Он отметил, что у ООН и правительства Туркменистана много совместных планов, а также добавил что стороны будут и дальше проводить совместную работу в реализации национальных приоритетов, включая достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года.

"В конечном счете, наше сотрудничество с Туркменистаном служит достижению самой важной цели – обеспечение достойного уровня жизни для всех людей в стране, в которой уважаются права и свободы, создание всех условий для развития человеческого потенциала, получения качественных и доступных услуг в сфере здравоохранения, социальной защиты и образования", - добавил Шлапаченко.