Туркменистан представлен на пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация Туркменистана во главе с Председателем Меджлиса Милли Генгеша (нижняя палата туркменского парламента) Гульшат Маммедовой 8-10 января 2023 года, приняла участие в 13-ой пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) прошедшей в турецком городе Анталья, передает Trend в среду со ссылкой на пресс-службу МИД Туркменистана.

В работе заседания, проводимом на тему "Стимулирование многосторонности в меняющейся международной динамике", приняли участие делегации 27 стран мира. На открытии были заслушаны выступления генерального секретаря Азиатской парламентской ассамблеи Мохаммада Резы Маджиди, действующего председателя Великого национального собрания Турции и АПА Мустафы Шентопа, а также председателей парламентов стран-участниц.

В своем выступлении, Маммедова отметила, что Туркменистан придает особое значение сотрудничеству в сферах энергетики, транспорта, экологии и культурно-гуманитарной дипломатии на международном пространстве, а также добавила что туркменский парламент заинтересован в двустороннем и многостороннем сотрудничестве в сфере обеспечения мира и безопасности посредством парламентской дипломатии.

Между тем, в рамках прошедшего форума состоялись заседания Политического комитета, Исполнительного комитета и постоянных комитетов АПА, на которых парламентарии обменялись мнениями по вопросам повестки комитетов, внесли предложения по увеличению эффективности деятельности структур, рассмотрели проекты решений.

По итогам заседания Азиатской парламентской ассамблеи была принята декларация.