ЕБРР о диверсификации экономической деятельности Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Активизация экспортных операций приводит к диверсификации экономической деятельности Туркменистана и увеличению притока твердой валюты.

Об этом сказал Trend глава представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Туркменистане Фатих Туркменоглу.

"Глобальный кризис сказывается на туркменских экспортерах, которые только недавно начали приумножать свой опыт в этой области. Им приходится регулярно пересматривать логистику, искать новые экспортные рынки и приспосабливаться к меняющимся условиям", - сказал он.

По словам Туркменоглу, в этом отношении очень важно инвестировать в дальнейшее развитие экспортоориентированных предприятий в Туркменистане посредством финансовой и консультативной поддержки.

"ЕБРР продолжит оказывать поддержку малым и средним предпринимателям, которые уже экспортируют или заинтересованы начать экспортную деятельность, чтобы внести вклад в экономику страны. Активизация экспортных операций приводит к диверсификации экономической деятельности и увеличению притока твердой валюты в страну. В конечном счете туркменская экономика становится более устойчивой в макроэкономическом плане", - отметил глава представительства.

Туркменоглу сказал, что ключевым направлением деятельности ЕБРР в стране является развитие частного сектора Туркменистана. Он добавил, что банк готов рассмотреть возможность расширения своей деятельности в сферах инфраструктуры и финансовых институтов.