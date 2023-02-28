Туркменистан заинтересован в двусторонних консультациях с США

БАКУ /Trend/ - Туркменистан заинтересован в скорейшем проведении двусторонних консультаций с США.

Как передает Trend во вторник со ссылкой на Госдеп США, об этом сказал заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, прошедшей 28 февраля в столице Казахстана, Астане.

Мередов отметил, что у Туркменистана и США есть очень хороший и эффективный механизм Ежегодных двусторонних консультации (ЕДК), а также выразил заинтересованность в скорейшей организации данных консультаций, для обсуждения важных вопросов двустороннего сотрудничества и региональных проблем.

В свою очередь, Блинкен отметил, что США ожидает совместной работы с Туркменистаном по решению некоторых региональных и глобальных проблем, таких как изменение климата, создание более сильного экономического роста и возможностей для людей, а также решению вопросов региональной безопасности.

Напомним, что Госсекретарь США Энтони Блинкен принимает участие во встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии в Астане.

Участники собираются обсудить возможности двустороннего и многостороннего сотрудничества и продвижения общей цели создания процветающего, безопасного и демократического региона.

Между тем, C5+1 - это формат диалога, созданный для решения общих вопросов сотрудничества между государствами Центральной Азии и США.