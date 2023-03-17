Туркменистан готов рассмотреть вопрос поставки газа в Турцию

БАКУ /Trend/ - Туркменистан готов уже сегодня рассмотреть вопрос поставки собственного газа в Турцию, передает Trend со ссылкой на туркменские СМИ.

Об этом заявил председатель Народного Совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, выступая 16 марта на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре.

Он отметил, что при возникновении необходимости, параллельно с газопроводом есть возможность прокладки линии электропередачи в Турцию, а также добавил что Туркменистан готов к реализации многих совместных масштабных проектов.

Кроме того, Бердымухамедов выразил надежду, что в следующий визит главы Туркменистана, страна будет принята в ОТГ уже в качестве члена данной организации.

Отметим, что в Анкаре прошло заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ). Мероприятие проходило в рамках чрезвычайного саммита ОТГ, который состоялся 16 марта в Анкаре на тему "Управление стихийными бедствиями - чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь".