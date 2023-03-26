Президент Туркменистана принял участие в парламентских выборах

Сегодня президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в выборах депутатов Меджлиса (парламента) и членов халк маслахаты, передает Trend со ссылкой на Туркменистан Золотой Век.

Ранним утром глава государства прибыл для голосования на избирательный участок № 48 Копетдагского этрапа города Ашхабада, расположенный в специализированной средней школе № 68 имени Аннаныяза Артыка.

Как отметил Президент Туркменистана после голосования, проведение выборов на высоком организационном уровне и на широкой альтернативной основе, а также сопровождение избирательного процесса высоко-профессиональными культурными мероприятиями значительно поднимают уровень и значимость проходящего в стране общественно-политического мероприятия.

Также глава туркменского государства выразил удовлетворение подготовительной работой, которая была проведена накануне нынешних выборов. Предварительно проведённая организационная работа, созданные необходимые условия для проведения голосования, свидетельствуют о неуклонном развитии демократических принципов в стране. Это так же демонстрирует единство и сплочённость общества.