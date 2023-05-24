Туркменистан руководствуется интересами мира и региона в вопросах водной дипломатии

Водная проблематика охватывает практически все регионы планеты. Поэтому в решении данных проблем острой необходимостью является сбалансированный подход стран по регулированию и рациональному использованию водных ресурсов. Туркменистан, являясь нейтральной страной, выдвигает важные внешнеполитические начинания по координации усилий мирового сообщества по решению важных вопросов экологической безопасности, в частности вопросов водной дипломатии, и предлагает по ним самые оптимальные решения.

Позиции Туркменистана и его руководства, носят сугубо научный характер и отражается в подходах на эти вопросы. Участвуя на международных форумах, сессиях Генеральной Ассамблеи ООН и других международных площадках туркменская сторона выдвигает все новые инициативы, затрагивающие интересы стран Центрально-азиатского региона и мира в целом.

Туркменистан является участником основополагающих международных документов экологического характера, а также постоянным участником международных форумов. Усилиями Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова туркменская сторона принимала участие в международных форумах проводимых под эгидой ООН в Бразилии, Южной Кореи, Японии, Великобритании и Таджикистане.

Эффективное использование водных ресурсов имеет огромное значение для всех стран Центральной Азии и взаимодействие по этой проблеме важно для социально-экономического развития всех государств региона. Только совместные действия всех государств региона с учетом интересов всех участников представляют собой путь для решения проблемы водных ресурсов, выработки моделей совместного эффективного и рационального управления водными ресурсами, что является основой устойчивого развития и стабильности в Центральной Азии.

Именно поэтому вопросы интегрированного управления водными ресурсами является одним из приоритетных направлений внешней политики Туркменистана, о чём свидетельствуют многочисленные инициативы Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова.

Как отметил Президент Туркменистана: «Наша страна тесно и последовательно сотрудничает в вопросах водной проблематики с мировым сообществом, в первую очередь с Организацией Объединённых Наций на основе программных документов, которые были приняты на Конференции ООН «РИО+20» 2012 года, VII Всемирном водном форуме в городе Тэгу (Республика Корея) в 2015 году, Душанбинской Международной конференции высокого уровня 2018 года и других важных форумах.» Практическое воплощения инициатив Аркадага, выдвинутых в этих форумах способствуют налаживанию конструктивного диалога по вопросам водной дипломатии в интересах стран региона и мира, в целом.

На конференции по устойчивому развитию в Рио-де – Жанейро в Бразилии в июне 2012 года Аркадаг предложил разработку отдельного направления деятельности ООН, назвав его Специальной Программой ООН для Арала, которая включала бы конкретные планы по стабилизации и улучшению ситуации в бассейне Аральского моря.

На III Всемирной конференции ООН «Снижение риска стихийных бедствий» в городе Сендай, в Японии, Аркадаг предложил включить вопрос создания Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии, в Рамочную программу действий по снижению риска бедствий после 2015 года.

Выступая 12 апреля 2015 года на VII Всемирном водном форуме городе Тэгу, Республика Корея, Аркадаг впервые ввёл новый политико-дипломатический термин - «Водная Дипломатия» и предложил создать Водную стратегию ООН.

Туркменистан всегда выступал за рассмотрение и решение водных и экологических вопросов в Центральной Азии на основе общепризнанных норм международного права, с учетом интересов всех стран региона и при участии международных организаций, признавая, что в этом вопросе только региональный консенсус является единственно приемлемой формой для эффективного взаимодействия государств.

Основываясь на этих же принципах, Туркменистан, являлся Председателем Фонда, с 2017 года по 2019 г., в рамках которого провел работу в МФСА (Международный фонд по спасению Арала), нацеленную на сохранения водно-экологической обстановке в бассейне моря, которая также является элементом водной дипломатии нашей страны.

Все основные шаги Туркменистана в области интегрированного управления водными ресурсами представляли собой работу в рамках «водной дипломатии». Отрадно отметить и то что, именно во время председательства нашей страны в МФСА, вопросы водной проблематики были выведены на уровень ООН, в рамках которого была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Международным фондом спасения Арала МФСА», 12 апреля 2018 года, поддержанная всеми государствами Центральной Азии.

Разработка Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря направлена на консолидацию усилий стран региона и международного сообщества для борьбы с последствиями экологического кризиса Аральского моря в современных условиях. Кроме того, Специальная программа ООН для бассейна Аральского моря станет платформой для многостороннего сотрудничества и основой будущей инициативы стран по проблемам внутренних водоемов.

Президент Туркменистана затрагивая важные вопросы водной дипломатии отмечает что, представленные на них инициативы Туркменистана имеют предельно конкретный характер, «привязаны» к реальным потребностям людей, целям регионального развития и взаимодействия. Среди них – предложение о разработке Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря и выделении Аральской проблематики в отдельное направление деятельности Организации; инициатива о разработке и принятии Центральноазиатской Водной стратегии; новой Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря; выполнении Регионального плана действий по охране окружающей среды как единой экологической программы стран Центральной Азии, ряд других мер.

В настоящее время правительство Туркменистана совместно с представителями структурных органов ООН проводит интенсивные работы по созданию агентства ООН по сотрудничеству в системе устойчивого развития. Пятисторонняя встреча, проведенная на высоком уровне с участием Туркменистана как страны-председателя МФСА, стала важным событием в жизни стран региона и Центральной Азии. За последние несколько лет в прибрежной зоне Аральского моря возник ряд критических проблем, которые имеют характеристики за пределами Региона, что обусловило необходимость обсуждения на государственном уровне.

Опыт доказал важность поддержки мирового сообщества, коллективных действий, активного и систематического участия ООН в решении глобальных водных и экологических проблем, а также проблем Аральского моря. Государства-учредители МФСА приняли три этапа Программы бассейна Аральского моря «Программа действий, направленных на улучшение экологических и жизненно-экономических условий в бассейне Аральского моря» (ПБАМ-1, ПБАМ-2, ПБАМ-3) и выполнили соответствующие задачи. На заседании 30 января 2018 года в Ашхабаде и на специальном заседании Руководящего комитета МФСА в городе Туркменбаши 23 августа 2018 года были приняты соответствующие решения по подготовке Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря. (ПБАМ-4).

Особо важным событием в деле продвижения сотрудничества по Аральской проблематике и ее решению стала принятие соответствующего документа в рамках ООН. По итогам 79-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в Бангкоке (Таиланд), по инициативе Туркменистана была единогласно принята Резолюция этой Комиссии «Рассмотрение условий создания специальной программы Организации Объединенных Наций для бассейна Аральского моря».

Соавторами этого важного международного документа наряду с Туркменистаном выступили Азербайджан, Армения, Китай, Сингапур, Турция и Филиппины. Эта первая Резолюция, инициированная Туркменистаном в рамках ЭСКАТО, включает в себя итоги Саммита глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, состоявшегося в Национальной туристической зоне «Аваза» в г.Туркменбаши 24 августа 2018 года, а также международных консультаций по разработке специальной программы Организации Объединённых Наций для бассейна Аральского моря.

Таким образом, в вопросах водной дипломатии Туркменистан руководствуется интересами мира и региона, выдвигая важные внешнеполитические инициативы. Все эти начинания свидетельствуют о заинтересованности туркменской стороны в решении важных вопросов водной дипломатии и консолидации усилий мирового сообщества в этом направлении.