В Туркменистане пройдет церемония открытия города Аркадаг

БАКУ /Trend/ - Церемония открытия нового города Аркадаг, что в переводе с туркменского означает "Покровитель", назначена на 29 июня. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал соответствующее постановление, передает Trend.

Министерству иностранных дел, городскому управлению Аркадага, министерству торговли и внешнеэкономических связей, министерству культуры и Союзу промышленников и предпринимателей было поручено организовать церемонию открытия города на высоком организационном уровне.

На прошлой неделе, во время выездного заседания правительства, также был запущен второй этап строительства города Аркадаг. В рамках первого этапа строительства было построено 336 современных зданий, включая многоэтажные комфортабельные жилые дома, общественные, образовательные, медицинские и культурные объекты, спортивные сооружения и инженерные системы. Как сообщалось ранее, в первую очередь строительства было вложено 3,3 миллиарда долларов.

Общая площадь двух этапов города составит 1 002 гектара, а его население будет составлять около 73 тысяч человек (43 тысячи человек в первой очереди). Впервые в истории страны городу был присвоен статус города государственного значения (что даже столица республики Ашхабад не имеет). Закон о таком статусе города Аркадаг вступил в силу 24 марта.