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Генсек Организации тюркских государств примет участие в открытии города Аркадаг

Туркменистан Материалы 25 июня 2023 08:50 (UTC +04:00)
Генсек Организации тюркских государств примет участие в открытии города Аркадаг

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БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Организации тюркских государств, Кубанычбек Омуралиев, планирует посетить Туркменистан 29 июня для участия в торжественной церемонии открытия города особого государственного значения Аркадаг, передает Trend.

Информация об этом стала известна после встречи генсека с туркменскими дипломатами, включая посла Туркменистана в Турции Мекана Ишангулыева и консула в Стамбуле Мыратгелди Сейитмаммедова.

В ходе встречи туркменские дипломаты обсудили с главой организации партнерство Туркменистана с тюркскими государствами, рассмотрели текущий политико-дипломатический диалог и перспективы дальнейшего расширения сотрудничества. Планируется, что Омуралиев будет находиться в Туркменистане с 29 по 30 июня.

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