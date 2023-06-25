Генсек Организации тюркских государств примет участие в открытии города Аркадаг

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Организации тюркских государств, Кубанычбек Омуралиев, планирует посетить Туркменистан 29 июня для участия в торжественной церемонии открытия города особого государственного значения Аркадаг, передает Trend.

Информация об этом стала известна после встречи генсека с туркменскими дипломатами, включая посла Туркменистана в Турции Мекана Ишангулыева и консула в Стамбуле Мыратгелди Сейитмаммедова.

В ходе встречи туркменские дипломаты обсудили с главой организации партнерство Туркменистана с тюркскими государствами, рассмотрели текущий политико-дипломатический диалог и перспективы дальнейшего расширения сотрудничества. Планируется, что Омуралиев будет находиться в Туркменистане с 29 по 30 июня.