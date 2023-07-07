АБР прогнозирует среднесрочный потенциал объема рынка факторинга в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Объем рынка факторинга в Туркменистане в ближайшие 3-5 лет может вырасти до 1,9 миллиарда долларов США, сообщает Trend.

Согласно Азиатскому банку развития (АБР), основанием данного прогноза является показатель ВВП Туркменистана.

Отметим, что по данным Всемирного банка, ВВП Туркменистана в 2022 году составил 78 миллиардов долларов.

"Несмотря на то, что факторинг признан в законодательной базе, развитие факторинговых операций в Туркменистане ограничено. Небанковские финансовые институты не регулируются, поэтому любая деятельность по финансированию цепочки поставок, осуществляемая ими, попадает под надзор Министерства финансов и не признается факторингом, определенным в законодательной базе для банков", - отмечает АБР.

АБР также отмечает, что ограниченное внедрение и использование факторинга банками и небанковскими финансовыми учреждениями подчеркивает необходимость повышения осведомленности и обучения продуктам финансирования цепочки поставок.

"Также важно, чтобы небанковским финансовым институтам было предложено такое же юридическое признание факторинга, как и банкам", - добавляет АБР.