БАКУ /Trend/ - Численность населения Туркменистана превысила 7 млн человек.

Как передает Trend, об этом сообщил председатель Государственного комитета по статистике страны Довлетгелди Аманмухаммедов, обобщая итоги проведенной в декабре 2022 года сплошной переписи населения и жилищного фонда.

По его словам, общая численность населения составила 7 057 841 человек. Наиболее густонаселенным оказался самый южный, Марыйский регион - 22,9%. На втором месте северный край, Дашогузская область - 22%. На восточную область, Лебап приходится 20,5% населения страны. В столице, городе Ашхабада - 14,6%, в Ахале - 12,5% и на западе страны, в Балкане - 7,5%.

В гендерном составе соотношение почти равное, с небольшим перевесом женщин - более 50%. 47,1% – городские жители, 52,9% – сельчане.