Президент Туркменистана уволил министра энергетики

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов освободил от должности министра энергетики страны Хаджимухаммета Реджепмырадова.

Как передает Trend, новым министром энергетики Бердымухамедов назначил Аннагельды Сапарова, до этого занимавшего должность заместителя главы ведомства. Реджепмырадов возглавлял министерство с августа 2021 года.

Кроме того, в ходе заседания глава государства за недочеты в работе освободил Ныязлы Ныязлыева от должности руководителя государственного концерна "Туркменхимия". Новым председателем госконцерна назначен Доврангельды Сапбаев, до этого возглавлявший Ахалский завод по производству бензина из природного газа.