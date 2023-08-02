Состоится заседание межправкомиссии по демаркации туркмено-узбекской границы

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление об утверждении состава туркменской части совместной туркмено-узбекской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации госграницы, передает Trend со ссылкой на пресс-службу президента Туркменистана.

Отметим, что рабочие группы Туркменистана и Узбекистана доработали и согласовали проекты нормативно-правовых и технических документов демаркации узбекско-туркменской государственной границы, которые будут представлены на рассмотрение вышеназванной комиссии в ходе ее очередного заседания в 2023 году.

Туркменско-узбекская граница имеет протяженность более 1620 км.