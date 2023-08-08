В товарно-сырьевой бирже Туркменистана появились новые услуги

С целью улучшения и ускорения предоставления услуг местным предпринимателям и частным компаниям Государственная товарно-сырьевая биржа Туркменистана (ГТСБТ) внесла изменения в свои услуги и тарифы, сообщает Trend.

Теперь процедура включения контрактов и дополнительных соглашений в систему биржевых данных ускорена, а стоимость этой услуги составляет 50 манатов. Если клиенты планируют представить свои контракты до 12:00 в субботу, им нужно будет уплатить сбор в размере 500 манатов.

Анализ контрактных цен будет проводиться оперативно, учитывая страну-производителя, компанию-производителя и вид товара.

Для предпринимателей и компаний, стремящихся разместить свою продукцию на бирже, установлен сервисный сбор в размере 500 манатов.

В рамках новых изменений также предоставляется услуга составления договоров и дополнительных соглашений. Стоимость этой услуги составляет 100 манатов для договоров объемом до 10 страниц и 200 манатов для договоров объемом более 10 страниц.

Клиенты ГТСБТ теперь имеют возможность получить помощь в заполнении рекомендательных писем для отдела финансового контроля и анкет от специалистов биржи прямо на месте. За эту услугу взимается плата в размере 100 манатов.

Для получения консультаций по вопросам договоров, дополнительных соглашений и других аспектов клиенты могут обратиться к специалистам отдела, расположенным на первом этаже, где проводится прием документов.

ГТСБТ играет ключевую роль в экономике Туркменистана, осуществляя аналитическую и регулирующую деятельность в сфере экспортно-импортных операций. Благодаря этой бирже, туркменская продукция успешно поставляется в более чем 40 стран мира. Основные экспортные товары включают продукцию нефтехимии, сельского хозяйства, машиностроения, легкой промышленности и строительства. В настоящее время активно продвигается дальнейшее развитие деятельности ГТСБТ.