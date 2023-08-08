Опубликовано расписание авиарейсов из Казани в Туркменистан

Авиакомпания "Туркменистан" установила новое расписание полетов из Казани в Ашхабад, совершая четыре рейса в неделю. Изменения в расписании были опубликованы на официальном сайте аэропорта "Казань", сообщает Trend

С начала текущего дня был прекращен трансфер пассажиров из столицы РТ в аэропорт Домодедово. В информационном сообщении подчеркивается, что авиабилеты, приобретенные с вылетами из Москвы, остаются действительными при вылете из Казани в соответствующие даты. Однако пассажирам следует обеспечить самостоятельную транспортную доставку до аэропорта "Казань".

Согласно новому расписанию, авиакомпания "Туркменистан" предоставляет рейсы из Казани в Ашхабад по следующим дням:

Вторник: вылет из Казани в 22:45, прибытие в Ашхабад в 03:55;

Среда: вылет в 22:20, прибытие в 03:30;

Пятница: отправление в 08:35, прилет в 13:45;

Суббота: вылет в 17:10, прибытие в Ашхабад в 22:20.