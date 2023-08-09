Ирак намерен импортировать газ из Туркменистана и Катара

Министерство электроэнергетики Ирака подтвердило во вторник, что создан совместный комитет для обсуждения вопросов импорта газа из Катара и Туркменистана. Как передает Trend, об этом заявил министр электроэнергетики Ирака Зияд Али Фадель.

Министр электроэнергетики подчеркнул, что правительство страны приняло решение о создании комитета, включающего чиновников министерства нефти, а также руководителя департамента электроэнергетики по производственным вопросам и консультантов министерства электроэнергетики.

Фадель уточнил, что делегация комитета собирается посетить Туркменистан для обсуждения потенциальных сделок по импорту газа, а другая делегация отправится в Катар для обсуждения вопросов поставок сжиженного газа в Ирак через один из иракских портов.

Импортируемый газ используется для работы электростанций, которые находятся в центральной и южной частях Ирака и в совокупности генерируют около 7000 мегаватт в день.

На экстренном совещании, посвященном вопросу поиска альтернативных источников импорта газа в страну, премьер-министр Ирака Мохаммад Шиа аль-Судани рассмотрел возможность импорта газа из Туркменистана.