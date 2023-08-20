Венгрия и Туркменистан договорились о поставках газа

БАКУ /Trend/ - Будапешт и Ашхабад достигли соглашения о поставках туркменского газа в Венгрию. Теперь предстоит провести коммерческие переговоры на уровне компаний, заявил Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, передает Trend.

"Туркменистан однозначно выразил политическую волю и намерение сделать Венгрию одним из потенциальных направлений для поставок туркменского газа в Европу и транзитной страной. Соглашение достигнуто", - подчеркнул Сийярто.

В ходе встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова 20 августа были обсуждены вопросы сотрудничества в области энергетики, а также в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, медицины, пищевой промышленности, образования и культуры.

Ранее Петер Сийярто отмечал необходимость строительства газопровода длиной 300 километров с пропускной способностью 30 млрд кубометров газа в год для поставок природного газа из Туркменистана в Европу, а также расширения мощности газопроводов в Юго-Восточной Европе.