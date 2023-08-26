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Туркменистан нарастил производство текстильной продукции

Туркменистан Материалы 26 августа 2023 07:24 (UTC +04:00)
Туркменистан нарастил производство текстильной продукции

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Туркменистан нарастил производство текстильной продукции.

Как передает Trend, об этом сообщил заместитель председателя туркменского Кабинета министров страны Батыр Атдаев на правительственном заседании, прошедшего в пятницу.

Так, по сравнению с прошлогодним периодом производство хлопковой пряжи выросло на 3%, тканей — на 7,2%, швейных и трикотажных изделий — на 1,3%. Заметно разрослась в годовом выражении индустрия кожаных изделий, где рост выпуска составил 14,2%.

Выполнение производственного плана по производству ковровой продукции на предприятиях Государственного объединения "Türkmenhaly" составило 107,1%.

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