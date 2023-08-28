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Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с проектами второй очереди застройки города Аркадаг

Туркменистан Материалы 28 августа 2023 08:07 (UTC +04:00)
Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с проектами второй очереди застройки города Аркадаг

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с проектами строительства объектов второй очереди города Аркадаг и провел рабочее совещание на эту тему, передает Trend.

В ходе рабочей поездки, глава Халк Маслахаты заслушал отчеты руководителя Государственного комитета по строительству города Аркадаг Дерьягельды Оразова и мэра города Аркадаг Шамухаммета Дурдылыева о положении дел на вверенном им участке работ.

Национальному лидеру были представлены эскизы новых зданий и сооружений, запланированных к строительству, в том числе музея и Главной мечети города, варианты их декоративного оформления.

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