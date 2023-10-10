Туркменистан выразил готовность расширять сотрудничество с ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи, который является председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передает Trend.

Бердымухамедов подтвердил готовность углублять сотрудничество с ОБСЕ в целях обеспечения мира и устойчивого развития в регионе. Он выразил необходимость проведения конкретных мероприятий в различных областях, включая обеспечение безопасной и надежной поставки энергоресурсов на мировые рынки, создание условий для устойчивого экономического роста, увеличения транспортной инфраструктуры, охраны окружающей среды и разработки рационального использования водных ресурсов.

Обе стороны также подчеркнули позитивный характер двусторонних отношений между Туркменистаном и Северной Македонией. Они выразили интерес к дальнейшему углублению сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. В связи с этим Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан готов рассмотреть предложения сотрудничества в этих направлениях.