Товарооборот между Азербайджаном и Туркменистаном вырос почти в 3 раза

БАКУ /Trend/ - Согласно заявлению министра труда и социальной защиты населения Азербайджана, Сахила Бабаева, с января по август 2023 года товарооборот между Азербайджаном и Туркменистаном вырос почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг 645 миллионов долларов США, передает Trend.

Выступая на торжественном вечере в честь 32-летия независимости Туркменистана в Баку, Сахиль Бабаев также отметил важность подписания Меморандума о взаимопонимании по совместной разведке и эксплуатации водородных ресурсов месторождения "Достлук" в Каспийском море в 2021 году.

Он подчеркнул, что это соглашение имеет стратегическое значение для региона, способствует процветанию, укреплению мира и стабильности, а также развитию сотрудничества на Каспийском море и обеспечению энергетической безопасности.

Посол Туркменистана в Азербайджане, Гурбанмамет Эльясов, поделился успехами своей страны за годы независимости и подчеркнул высокий уровень отношений между Азербайджаном и Туркменистаном. Он отметил, что сегодня с геополитической и геоэкономической точки зрения Туркменистан и Азербайджан играют ключевую роль на пересечении маршрутов в Евразии в области транспорта, коммуникаций и энергетики.