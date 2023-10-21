Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Туркменистан

Президент Туркменистана посетит Турцию с рабочим визитом

Туркменистан Материалы 21 октября 2023 06:20 (UTC +04:00)
Президент Туркменистана посетит Турцию с рабочим визитом

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетит Турцию с рабочим визитом 25-26 октября, передает Trend.

Турция, являясь первой страной, официально установившей дипломатические отношения с независимым Туркменским государством, занимает позицию одного из ведущих его партнеров.

Оба братских народа имеют общие этнические и языковые корни, духовные ценности и историю.

На современном этапе туркмено-турецкие отношения успешно развиваются на политическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном направлениях.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости