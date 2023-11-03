Туркменистан и Китай обсудили двустороннее сотрудничество в сфере науки

БАКУ /Trend/ - В Пекине состоялось первое заседание Подкомитета по научно-техническому сотрудничеству Китайско-туркменского межправительственного комитета по сотрудничеству, передает Trend.

Туркменскую сторону возглавил президент Академии наук Туркменистана Аллаберды Аширов, китайскую — заместитель Министра науки и технологий КНР Чжан Гуанцзунь.

Стороны ознакомились с текущим состоянием научно-технической и инновационной деятельности в Туркменистане и Китае, рассмотрели перспективы наращивания двустороннего партнерства в данном направлении.

Так, участники договорились взаимодействовать в области научных исследований, обмена научными кадрами, расширить научное сотрудничество между Туркменистаном и КНР в области кибербезопасности.