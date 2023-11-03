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Туркменистан и Китай обсудили двустороннее сотрудничество в сфере науки

Туркменистан Материалы 3 ноября 2023 04:31 (UTC +04:00)
Туркменистан и Китай обсудили двустороннее сотрудничество в сфере науки

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - В Пекине состоялось первое заседание Подкомитета по научно-техническому сотрудничеству Китайско-туркменского межправительственного комитета по сотрудничеству, передает Trend.

Туркменскую сторону возглавил президент Академии наук Туркменистана Аллаберды Аширов, китайскую — заместитель Министра науки и технологий КНР Чжан Гуанцзунь.

Стороны ознакомились с текущим состоянием научно-технической и инновационной деятельности в Туркменистане и Китае, рассмотрели перспективы наращивания двустороннего партнерства в данном направлении.

Так, участники договорились взаимодействовать в области научных исследований, обмена научными кадрами, расширить научное сотрудничество между Туркменистаном и КНР в области кибербезопасности.

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