БАКУ /Trend/ - Туркменистан в перспективе планирует перейти на 5G.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал начальник управления стратегического и устойчивого развития министерства финансов и экономики Туркменистана Атаджан Атаев в ходе II Бакинского форума по устойчивому развитию.

«Учитывая растущий запрос населения, операторы связи должны выйти на полное обеспечение страны мобильной связью, включая 4G, а также в перспективе планируется перейти и на 5G. Мощный импульс развитию телекоммуникационных технологий также дал запуск первого нашего спутника, и в будущем также планируется запуск второго спутника связи», - сказал он