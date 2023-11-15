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Туркменистан в перспективе планирует перейти на 5G

Туркменистан Материалы 15 ноября 2023 19:23 (UTC +04:00)
Туркменистан в перспективе планирует перейти на 5G

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Туркменистан в перспективе планирует перейти на 5G.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал начальник управления стратегического и устойчивого развития министерства финансов и экономики Туркменистана Атаджан Атаев в ходе II Бакинского форума по устойчивому развитию.

«Учитывая растущий запрос населения, операторы связи должны выйти на полное обеспечение страны мобильной связью, включая 4G, а также в перспективе планируется перейти и на 5G. Мощный импульс развитию телекоммуникационных технологий также дал запуск первого нашего спутника, и в будущем также планируется запуск второго спутника связи», - сказал он

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