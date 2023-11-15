В Туркменистане активно ведется работа по расширению спектра безналичных расчетов и платежей

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане ведется активная работа по внедрению современных средств, расширяющих спектр безналичных расчетов и платежей, банковских карт, транспортных услуг, систем здравоохранения, образования.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал начальник управления стратегического и устойчивого развития министерства финансов и экономики Туркменистана Атаджан Атаев в ходе II Бакинского форума по устойчивому развитию.

«В 2022 году были приняты долгосрочные программы до 2052 года и следом была принята среднесрочная программа на 7 лет, одной из задач которых является обеспечение гармоничного устойчивого развития национальной экономики, в том числе направленной на повышение уровня индустриализации, углубление реализации институциональных реформ, цифровой экономики и цифровых технологий, активное развитие рыночной экономики, малого и среднего предпринимательства, а также создание благоприятной деловой среды. Законодательная база создания цифровой экономики основывается на соответствующих законах и также госпрограмме по развитию цифровой экономики до 2025 года. Ведется активная работа по внедрению современных средств, расширяющих спектр безналичных расчетов и платежей, банковских карт, транспортных услуг, систем здравоохранения, образования. В промышленном секторе продолжается создание новых предприятий, оснащенных передовыми автоматизированными технологиями и оборудованием. Также поэтапно внедряются инструменты цифровизации в агропромышленный комплекс. И для примера в финансовой сфере могу привести такие цифры: в 2017-2022 годах количество владельцев пластиковых карт и пользователей интернет-банкинга возросло более чем в два раза. В 65 раз увеличилось число клиентов мобильного банкинга. Также цифровая экономика позволяет решать такие вопросы социальной политики, как повышение занятости населения, это электронная занятость, то есть дистанционная занятость, интернет, торговля. Возникла востребованность и в соответствующих специалистах, инженерах, и в связи с этим в 2019 году был открыт Институт телекоммуникации и информатики. В рамках частного сектора создан IT-кластер и открыт IT-парк, который имеет целью также вывод на международный рынок инновационных продуктов. Для совершенствования системы электронных услуг был создан единый портал, так называемое «единое окно», для автоматизированной системы, которая предоставляет госуслуги», - сказал он.