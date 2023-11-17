БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Саудовская Аравия обсудили торгово-экономическое сотрудничество, передает Trend.

В ходе переговоров на уровне членов правительств двух стран, состоявшихся в онлайн-режиме, рассматривалась реализация соглашений, достигнутых в ходе рабочего визита президента Туркменистана в королевство для участия в Саммите глав государств-членов Совета сотрудничества арабских государств Залива и стран Центральной Азии.

От Туркменистана в этой онлайн-встрече выступал заместитель председателя Кабинета министров, курирующий топливно-энергетический комплекс. В числе других тем, затронутых в ходе беседы, были возможности расширения сотрудничества с Саудовским фондом развития.