Туркменистан и ОАЭ обсудили сотрудничество в сфере энергетики

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана, Сердар Бердымухамедов, провел переговоры с министром энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов, передает Trend.

В ходе беседы с министром, глава государства предложил партнерам из ОАЭ активно участвовать в реализации крупных международных энергетических проектов, инициированных Туркменистаном. Президент также подтвердил готовность Туркменистана к конструктивному обмену мнениями и рассмотрению конкретных предложений представителей бизнес-структур ОАЭ.

Было отмечено постоянное укрепление туркмено-эмиратских отношений на основе прочных связей дружбы и братства, а также принципов взаимного уважения и доверия. Стороны конструктивно взаимодействуют в рамках Организации Объединенных Наций и других международных структур, поддерживая инициативы друг друга по актуальным вопросам глобальной повестки дня.

На текущий момент сотрудничество между странами охватывает торгово-экономический и финансовый секторы, а также сферы топливно-энергетики и транспортно-коммуникационной инфраструктуры. Зафиксирован положительный опыт сотрудничества с эмиратскими энергетическими компаниями. По завершении встречи стороны подчеркнули, что взаимодействие между Ашхабадом и Абу-Даби будет и в будущем успешно развиваться на благо обеих стран.