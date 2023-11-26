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Туркменистан объявит о присоединении к Глобальному метановому обязательству

Туркменистан Материалы 26 ноября 2023 05:14 (UTC +04:00)
Туркменистан объявит о присоединении к Глобальному метановому обязательству

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Туркменистан собирается объявить о своем вступлении в Глобальное метановое обязательство (GMP) в рамках 28-й Конференции ООН по изменению климата (СОР-28), передает Trend.

Этот вопрос был обсужден в ходе совещания межведомственной комиссии по охране окружающей среды. Глава МИД Туркменистана, Рашид Мередов, доложил об этом во время заседания кабинета министров.

Он также предложил продолжить сотрудничество с международными организациями и партнерскими странами через совместные проекты и программы, направленные на выполнение требований GMP на национальном уровне. Представители Туркменистана провели анализ документов, предполагаемых к принятию на конференции, чтобы определить, к каким из них страна может присоединиться. Также было предложено, чтобы туркменские представители участвовали в сопутствующих мероприятиях высокого уровня в рамках Конференции СОР-28.

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