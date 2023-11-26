Туркменистан и Китай проведут совместное заседание межправкомитета

БАКУ /Trend/ - Темы межгосударственного взаимодействия между Ашхабадом и Пекином, такие как нефтегазовый сектор, транспорт и логистика, сельское хозяйство, химическая и текстильная промышленность, наука и образование, область высоких технологий, а также здравоохранение, будут обсуждены в рамках 6-го заседания Туркмено-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, передает Trend.

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов заявил, что до этого уже прошли 5 заседаний комитета, состоящего из 6 профильных подкомитетов, и следующее запланировано на 29 ноября.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность многостороннего сотрудничества между Туркменистаном и Китаем и поручил организовать очередное заседание комитета.