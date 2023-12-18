Туркменистан тесно сотрудничает с межгосударственными объединениями на евразийском пространстве

БАКУ /Trend/ - Туркменистан продолжает активное взаимодействие с межгосударственными объединениями на евразийском пространстве, уделяя особое внимание вопросам экономического сотрудничества и региональной интеграции.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гелдимырадов в ходе заседания Совета глав правительств Содружества независимых государств в Москве.

По его словам, Стратегия международного партнерства Туркменистана фокусируется на расширении сфер взаимодействия, используя богатый совокупный потенциал и положительный опыт.

Гелдимырадов подчеркнул важность этих усилий, особенно в контексте стремления к устойчивому развитию и повышению уровня партнерства с государствами-членами Содружества независимых государств.

Он добавил, что Туркменистан продолжает активное участие в различных инициативах, направленных на укрепление экономических связей, и полагается на свой богатый опыт для поддержки и развития проектов в рамках межгосударственных объединений.

Отметим, что заседание проходит в центре ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства) в Москве. Перед началом заседания премьер-министры стран СНГ ознакомились с международным выставочным форумом "Россия", открывшимся в выставочном центре ВДНХ.

На выставочном форуме демонстрируется путь развития регионов России, новые технологии производства страны.