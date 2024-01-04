В городах Туркменистана построят новые здания вокзалов

БАКУ /Trend/ - В городах Байрамали Марыйского велаята и Балканабад Балканского велаята, а также на железнодорожных станциях Бамы и Душак Ахалского велаята и Джебел Балканского велаята построят новые здания вокзалов.

Об этом сообщает портал МИЦ, передает Trend.

Министерство строительства и архитектуры Туркменистана объявило тендер на проведение соответствующих работ. Заявки на участие принимаются до 5 февраля 2024 года.

Власти Туркменистана уделяют большое внимание модернизации железных дорог и развитию железнодорожного сообщения. За последние годы государство реализовало такие крупномасштабные проекты как строительство стальных магистралей Узень – Берекет–Горган, Керки – Ымамназар – Акина, Ашхабад – Дашогуз. Присоединение железных дорог Туркменистана к железнодорожным системам других стран способствует увеличению грузооборота и стимулирует торгово-экономическое сотрудничество.

Также регулярно пополняется парк тепловозов и пассажирских вагонов, проводятся работы по ремонту и реконструкции действующих зданий вокзалов на железнодорожных станциях страны.