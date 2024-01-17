Президент Туркменистана сменил генпрокурора страны

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сменил Генерального прокурора страны.

Как передает в среду Trend, согласно распоряжению Бердымухамедова, советник юстиции Мяликгулыев Сердар Гурбангулыевич был освобожден от должности Генерального прокурора Туркменистана.

Другим распоряжением на эту должность назначен советник юстиции III класса Мухамедов Бегмурат Рахмангулыевич.

Соответствующие распоряжения в соответствии с пунктом 16 статьи 71 Конституции Туркменистана и с согласия Меджлиса (парламента) глава государства подписал в ходе расширенного выездного заседания Государственного совета безопасности страны по итогам 2023 года.

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