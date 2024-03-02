Ашхабад сообщил о работе над созданием евразийских транспортных маршрутов

БАКУ /Trend/ - Председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана, Гурбангулы Бердымухамедов, заявил о работе Туркменистана над созданием евразийских мультимодальных транспортных и транзитных маршрутов, передает Trend.

По словам Бердымухамедова, Туркменистан работает над реализацией евразийских мультимодальных транспортных и транзитных проектов, проходящих Каспийское и Черное моря, и соединяющих Европу, Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион в единую транспортную систему. Он подчеркнул важность усилий на политическом и дипломатическом уровне, а также необходимость поддержки со стороны международных организаций, таких как Организация Объединенных Наций, Всемирная торговая организация, Всемирный банк и другие.

Бердымухамедов призвал международные финансовые и экономические институты, а также региональные структуры, включая Всемирный банк, Международный валютный фонд и другие, оказывать поддержку международным транспортным проектам и участвовать в принятии стратегических решений. Также он подчеркнул готовность Туркменистана к переговорам и обеспечению условий для участия в реализации национальных и международных транспортных проектов.