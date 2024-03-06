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Приверженность Туркменистана равноправному решению водных вопросов (ФОТО)

Туркменистан Материалы 6 марта 2024 09:58 (UTC +04:00)
Приверженность Туркменистана равноправному решению водных вопросов (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 4 марта 2024 года в Ашхабаде был проведен туркмено-афганский бизнес-форум, в рамках которого перспективной сферой сотрудничества был обозначен агропромышленный комплекс, где ключевым звеном выступает использование водных ресурсов, в том числе и трансграничных, передает в среду Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

В связи с этим, прозвучали основные подходы и принципы сторон по рациональному использованию водной среды региона.

В данном контексте подчеркивалось, что Туркменистан активно продвигает свои инициативы по планомерному использованию водных ресурсов с учетом интересов всех государств региона и комплексному решению водохозяйственных вопросов. При этом наша страна выступает за то, чтобы водное сотрудничество с соседними странами осуществлялось в соответствии с международным правом, на основе принципов взаимоуважения, равноправия и транспарентности, в духе традиционного добрососедства и братства.

Туркменская сторона также отметила, что в стране ведется системная работа по бесперебойному водоснабжению сельского хозяйства и вместе с тем эффективному использованию водных ресурсов, внедрению водосберегающих технологий.

И.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуруддин Азизи в своем выступлении особо подчеркнул, что в деле использования трансграничных гидроресурсов и строительства водных объектов, призванных послужить дальнейшему процветанию афганского народа, Кабул, безусловно, будет исходить из принципов взаимного согласия, равноправия и взаимоуважения с соседними странами, особенно с Туркменистаном, который на протяжении долгих лет поддерживает с Афганистаном дружеские и добрососедские отношения.

Наряду с этим отмечалось, что Туркменистан готов сотрудничать с Афганистаном в области агропромышленного комплекса и сельского хозяйства, расширять двустороннее взаимодействие по приоритетным направлениям в этой сфере и выходить на новые формы партнерских связей.

Приверженность Туркменистана равноправному решению водных вопросов (ФОТО)
Приверженность Туркменистана равноправному решению водных вопросов (ФОТО)
Приверженность Туркменистана равноправному решению водных вопросов (ФОТО)
Приверженность Туркменистана равноправному решению водных вопросов (ФОТО)
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