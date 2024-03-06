Приверженность Туркменистана равноправному решению водных вопросов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 4 марта 2024 года в Ашхабаде был проведен туркмено-афганский бизнес-форум, в рамках которого перспективной сферой сотрудничества был обозначен агропромышленный комплекс, где ключевым звеном выступает использование водных ресурсов, в том числе и трансграничных, передает в среду Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

В связи с этим, прозвучали основные подходы и принципы сторон по рациональному использованию водной среды региона.

В данном контексте подчеркивалось, что Туркменистан активно продвигает свои инициативы по планомерному использованию водных ресурсов с учетом интересов всех государств региона и комплексному решению водохозяйственных вопросов. При этом наша страна выступает за то, чтобы водное сотрудничество с соседними странами осуществлялось в соответствии с международным правом, на основе принципов взаимоуважения, равноправия и транспарентности, в духе традиционного добрососедства и братства.

Туркменская сторона также отметила, что в стране ведется системная работа по бесперебойному водоснабжению сельского хозяйства и вместе с тем эффективному использованию водных ресурсов, внедрению водосберегающих технологий.

И.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуруддин Азизи в своем выступлении особо подчеркнул, что в деле использования трансграничных гидроресурсов и строительства водных объектов, призванных послужить дальнейшему процветанию афганского народа, Кабул, безусловно, будет исходить из принципов взаимного согласия, равноправия и взаимоуважения с соседними странами, особенно с Туркменистаном, который на протяжении долгих лет поддерживает с Афганистаном дружеские и добрососедские отношения.

Наряду с этим отмечалось, что Туркменистан готов сотрудничать с Афганистаном в области агропромышленного комплекса и сельского хозяйства, расширять двустороннее взаимодействие по приоритетным направлениям в этой сфере и выходить на новые формы партнерских связей.