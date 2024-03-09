В Туркменистане будут внедрять новое оборудование для нефтедобычи на глубине 7 км

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил продолжить внедрение нового оборудования и технологий для нефтяной отрасли, способного обеспечить производство работ на скважинах глубиной до 7 тысяч метров. Об этом стало известно по итогам очередного заседания туркменского правительства, передает Trend.

В рамках энергетического комплекса Туркменистана активно внедряются комплексные меры по поиску и добыче нефти и природного газа.

Особое внимание уделяется разведке продуктивных пластов на глубоких скважинах и при этом применяется международная практика.