Туркменистан станет полноправным членом Ассоциации торгово-промышленных палат тюркских государств

БАКУ /Trend/ - Торгово-промышленная палата Туркменистана (ТППТ) будет принята в качестве полноправного члена Ассоциации торгово-промышленных палат тюркских государств. Это решение было принято на внеочередном заседании Генеральной ассамблеи ассоциации, на котором присутствовали представители Туркменистана, передает Trend.

В ходе видеоконференции обсуждались перспективы развития многостороннего сотрудничества между торговыми и промышленными организациями тюркских государств, а также улучшение взаимоотношений между предпринимателями для их выхода на новый уровень.

В повестку дня также был включен вопрос о принятии ТППТ, которая ранее была наблюдателем, в число полноправных членов Ассоциации. Все участники встречи единогласно поддержали данное предложение.

На данный момент полноправными членами Ассоциации являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Турция. В то время как Туркменистан, Венгрия и Турецкая Республика Северного Кипра являются членами-наблюдателями.

Ассоциация выступает в качестве международной платформы для укрепления экономических связей между странами, говорящими на тюркских языках.