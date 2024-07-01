Туркменистан начнет транзит серы по новой иранской железной дороге Решт-Каспиан

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор железных дорог Исламской Республики Иран, Милад Салехи, сообщил, что Туркменистан начнет транзит серы по железной дороге Решт-Каспиан, передает Trend.

По его словам, ожидается значительное увеличение транзита железнодорожных грузов по этому маршруту, и уже на следующей неделе начнется транзит туркменской серы через эту линию.

Салехи отметил, что железная дорога Решт-Каспиан соединяет Каспийское море с Персидским заливом и Оманским морем, а также связывает север и юг страны. Сера будет доставляться из порта Туркменбаши в порт Каспиан и далее по железной дороге через Иран.

Железнодорожную ветку Решт-Каспиан в провинции Гилян на южном побережье Каспийского моря ввели в эксплуатацию 20 июня. Этот участок является частью международного транспортного коридора «Север – Юг». Железная дорога от города Решт до порта Каспиан протяженностью 37 километров является начальным этапом строительства железной дороги Решт-Астара.