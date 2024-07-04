Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Астану на саммит ШОС

АСТАНА /Trend/ - Председатель Народного Совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана, Председателя Народного Совета Туркменистана в аэропорту Астаны встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Гурбангулы Бердымухамедов примет участие во встрече в формате "ШОС плюс", которая будет проведена впервые и состоится под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".

В заседании примут участие главы государств-наблюдателей, почетные гости и представители международных организаций.

Отметим, что сегодня состоится заседание Совета ШОС, где лидеры стран-участниц обсудят важные вопросы многостороннего и многовекторного сотрудничества в формате организации, а также вопросы региональной и международной политики.

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