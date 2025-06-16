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Туркменистан оказывает гуманитарную помощь иностранным гражданам, прибывающим из Ирана

Туркменистан Материалы 16 июня 2025 02:45 (UTC +04:00)
Туркменистан оказывает гуманитарную помощь иностранным гражданам, прибывающим из Ирана
Фото: МИД Туркменистана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - В связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке, Туркменистаном принимаются незамедлительные меры по предоставлению своей территории для выезда иностранным дипломатам и членам их семей, а также другим гражданам, находящимся в настоящее время на территории Ирана, передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

По состоянию на сегодняшний день через контрольно-пропускные пункты пересекли государственную границу Туркменистана около 120 человек из числа граждан Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Румынии и других стран.

Прибывшим были предоставлены автотранспорт, питание, гостиницы, средства первой необходимости.

В рамках реализации гуманитарной миссии, соответствующие государственные органы Туркменистана тесно взаимодействуют с дипломатическими миссиями иностранных государств и международными организациями.

В этом контексте Туркменистан на практике подтверждает свою приверженность принципам гуманности, международного сотрудничества и добрососедства, что является особо актуальным в Международный год мира и доверия, объявленный Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана.

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