Президент Узбекистана выразил соболезнования президенту Афганистана

2 августа 2017 15:48 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев направил послание с выражением соболезнования президенту Афганистана Мухаммаду Ашрафу Гани «в связи гибелью и тяжелыми ранениями большого количества невинных людей в результате жестокого и подлого теракта в здании мечети города Герат», сообщила пресс-служба главы государства.

Как сообщили афганские власти, во вторник на западе города Герат террорист-смертник подорвал себя перед зданием мечети, после чего второй нападавший открыл огонь по прихожанам. Число погибших составило 29 человек, еще 64 человека получили ранения.

(Автор: Демир Азизов)

Azernews Newspaper
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