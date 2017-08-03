Приступила к работе новый представитель ПРООН в Узбекистане

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял в четверг Хелену Фрейзер, назначенную резидент-координатором Организации объединенных наций, постоянным представителем Программы развития ООН в республике, сообщила пресс-служба узбекского МИД.

Фрейзер вручила министру письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о ее назначении в Узбекистан.

В ходе встречи министр Камилов и Фрейзер обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений.

Собеседники отметили, что недавние визиты в Узбекистан генсека ООН Антониу Гутерриша, верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна, их переговоры с президентом Шавкатом Мирзияевым свидетельствуют об усилении внимания ООН к республике и в целом к региону Центральной Азии.

Стороны подчеркнули также, что принятую в Узбекистане Стратегию действий по пяти приоритетным направлениям развития на 2017-2021 годы и одобренные Генеральной ассамблеей ООН Цели устойчивого развития на 2016-2030 годы объединяет главный принцип - интересы человека превыше всего.

Новой главе представительства ООН был передан для рассмотрения проект плана по дальнейшему развитию сотрудничества между Узбекистаном и ООН на 2017-2020 годы ("дорожная карта"), даны разъяснения по его основным положениям.

На встрече также состоялся обмен мнениями по отдельным вопросам глобального и регионального характера, в том числе – по повестке дня предстоящих в Узбекистане международных конференций под эгидой ООН.

(Автор: Демир Азизов)