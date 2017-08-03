Глава МИД Узбекистана и спецпредставитель генсека ООН обсудили ситуацию в Афганистане

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и спецпредставитель генсека ООН, глава миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Тадамичи Ямамото, прибывший с визитом в Ташкент, обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам в контексте развития обстановки в Афганистане, сообщила пресс-служба МИД.

В ходе встречи, состоявшейся в четверг, министр Камилов подчеркнул, что установление мира и стабильности в Афганистане, поддержание и развитие дружественных отношений с этим соседним государством является одним из главных приоритетов внешней политики Узбекистана, проводимой под руководством президента Шавката Мирзияева.

«Узбекская сторона исходит из того, что важным условием решения афганского вопроса, помимо достижения внутриафганского согласия, является консенсус на региональном уровне, а также взаимопонимание и общие подходы в широком международном масштабе», - говорится в сообщении.

В настоящее время Узбекистан предпринимает меры по активизации отношений с Афганистаном на различных направлениях, представляющих взаимный интерес, в частности, путем интенсификации политического диалога, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Именно этими целями продиктовано учреждение института специального представителя президента Узбекистана по Афганистану.

Тадамичи Ямамото был также проинформирован о предстоящей в Узбекистане международной конференции по проблемам безопасности в Центральной Азии, которую планируется провести под эгидой ООН.

Стороны обсудили также и другие вопросы взаимодействия Узбекистана и ООН.

В беседе приняла участие резидент-координатор, постоянный представитель Программы развития ООН Хелен Фрейзер.

(Автор: Демир Азизов)