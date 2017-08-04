ВВП Узбекистана в январе –июне вырос на 7 % - Госкомстат

4 августа 2017 07:48 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Валовый внутренний продукт (ВВП) Узбекистана в январе – июне 2017 года вырос на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, по данным Госкомстата республики.

В том числе объем производства промышленной продукции увеличился на 7,6 процента, сельского хозяйства (с учетом лесного и рыбного) - на 5,8 процента, строительных работ – на 8,7 процента, розничного товарооборота – на 11,1 процента, услуг – на 11,6 процента, инвестиции в основной капитал – на 8,3 процента.

Грузооборот за полугодие вырос на 2,9 процента – до 41,9 миллиарда тонно-километров, пассажирооборот – на 5,2 процента, до 53,3 миллиарда пассажироо-километров.

Как сообщалось, ВВП Узбекистана в 2016 году вырос на 7,8 процента. Производство промышленной продукции увеличилось на 6,6 процента, сельхозпродукции - на 6,8 процента, объем инвестиций в экономику вырос на 9,5 процента.

В 2017 году правительство планирует обеспечить рост экономики на 7,8 процента по сравнению с 2016 годом, производство промышленной продукции – на восемь процентов, сельхозпродукции – на 6,2 процента, объем капвложений - на 9,6 процента.

(Автор: Демир Азизов)

Azernews Newspaper
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