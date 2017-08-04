Назначен новый глава национальной телерадиокомпании Узбекистана

4 августа 2017 11:43 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Указом президента Узбекистана Шавката Мирзияева исполняющим обязанности председателя Национальной телерадиокомпании (НТРК) назначен Бабур Алиханов, сообщили Trend в пятницу в аппарате главы государства.

До нынешнего назначения Алиханов, 1962 года рождения, работал заместителем председателя НТРК. Ранее он работал директором информационной службы "Ахборот" (новости) телеканала "Узбекистон", который позже возглавил.

Накануне глава государства освободил от должности председателя НТРК Хуршида Мирзахидова как не справившегося с ее модернизацией. Мирзахидов был назначен на должность председателя НТРК в начале февраля этого года, до этого работал министром по развитию информационных технологий и коммуникаций.

НТРК осуществляет трансляцию 12 телевизионных и четырех радиоканалов. В конце июля телекомпания запустила трансляцию первого круглосуточного новостного телерадиоканала "Узбекистан 24". Вещание канала осуществляется на узбекском, русском и английском языках. Канал впервые в практике национального телевидения планирует открыть около 10 корреспондентских пунктов за рубежом, в частности, в России.

(Автор: Демир Азизов)

Azernews Newspaper
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