Назначен новый гендиректор Национального информагентства Узбекистана

ТАШКЕНТ /Trend/ - Решением президента Узбекистана назначен новый генеральный директор Национального информационного агентства Узбекистана (УзА), сообщили Trend в агентстве.

Им стал Абдусаид Кучимов (1951 года рождения, выпускник факультета узбекского языка и литературы Ташкентского государственного педагогического института имени Низами) — детский писатель и поэт. В 1997−2005 годах Кучимов возглавлял Национальную телерадиокомпанию Узбекистана. С 2006 года работал главным редактором газеты «Хабар» министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Маматкул Хазраткулов, руководивший УзА с 2001 года, стал заведующим сектором по вопросам средств массовой информации в аппарате президента.

(Автор: Демир Азизов)