Узбекистан реализует в СЭЗ «Джизак» инвестпроекты стоимостью $40 млн

14 августа 2017 07:14 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев одобрил реализацию семи инвестиционных проектов общей стоимостью 40 миллионов долларов с участием китайской Wenzhou Jinsheng Trading Co. в Сырдарьинском филиале свободной экономической зоны "Джизак".

Согласно распоряжению президента страны, опубликованному на его официальном сайте, в 2017-2019 годах на территории филиала планируется запустить предприятия по производству обуви, кожгалантерейных изделий, латунных и медных соединителей для труб - фитингов, замков и другой продукции.

Самый крупный проект - по производству кожаных товаров проектной мощностью 60 тысяч квадратных метров, его стоимость составляет девять миллионов долларов.

В четырех проектах узбекским партнером выступит Алмалыкский горно-металлургический комбинат.

Сырдарьинский филиал СЭЗ "Джизак" был создан в 2009 году. Wenzhou Jinsheng с 2011 года вложила в его развитие около 90 миллионов долларов, в частности, реализованы проекты по производству кормов, керамической плитки, кожевенно-обувной продукции.

В настоящее время в 10 регионах Узбекистана созданы и функционируют 14 СЭЗ. Из них 11 СЭЗ созданы с ноября минувшего года.

На территориях СЭЗ в настоящее время рализованы 50 проектов общей стоимостью 395 миллионов долларов в текстильной, химической, фармацевтической, пищевой, электротехнической промышленности, производстве стройматериалов.

(Автор: Демир Азизов)

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Узбекистана выразил соболезнования главам КНР и Египта
Узбекистан 06:23
Узбекистан приступил к реализации второго этапа освоения крупнейшего медного месторождения
Бизнес 13 августа 14:08
Узбекистан приступил к реализации второго этапа освоения крупнейшего медного месторождения
Бизнес 11 августа 16:54
Конференция ООН по сотрудничеству в Центральной Азии состоится в Узбекистане
Узбекистан 11 августа 14:51
Узбекистан заинтересован в превращении Центральной Азии в зону стабильности - МИД
Узбекистан 11 августа 13:09
Президент Узбекистана назначил нового гендиректора Национального информагентства
Узбекистан 11 августа 07:07
Узбекско-испанское АО объявило тендер на закупку стального проката
Узбекистан 11 августа 06:56
ФРРУ предоставит $50 млн. на развитие туристической инфраструктуры в Ташкентской области
Узбекистан 11 августа 06:43
«Узтрансгаз» в январе-июне снизил чистую прибыль
Энергетика 10 августа 17:15
Минсельводхоз Узбекистана объявил тендер на модернизацию насосной станции
Тендеры 10 августа 16:51
«Узбекэнерго» в январе-июне уменьшило чистую прибыль
Энергетика 10 августа 15:51
Президент Узбекистана утвердил меры по ускоренному развитию регионов
Узбекистан 10 августа 13:24
В Узбекистане назначен новый министр занятости и трудовых отношений
Узбекистан 9 августа 16:16
Приступил к работе новый посол Швейцарии в Узбекистане
Узбекистан 9 августа 14:48
Фонд реконструкции и развития Узбекистана откроет кредитные линии на $100 млн для проектов в СЭЗ
Узбекистан 9 августа 07:55
Посол Латвии завершает миссию в Узбекистане
Узбекистан 9 августа 07:23
Узбекистан и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций обсудили вопросы сотрудничества
Узбекистан 9 августа 07:22
Оборот Узбекской товарно-сырьевой биржи вырос более чем на 20%
Бизнес 8 августа 11:20