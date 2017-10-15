Президент Узбекистана ознакомился с социально-экономическим развитием Хорезмской области

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в субботу прибыл в Хорезмскую область для ознакомления с социально-экономическим развитием региона.

Область играет значимую роль в развитии страны благодаря сельскому хозяйству, крупным промышленным предприятиям, транспортно-коммуникационной системе. Здесь действуют филиал АО «GM Uzbekistan», экскаваторный завод «UzXMG», предприятия «Узтекс Шовот», «Хоразм маиший техника», СП «Хоразм шакар», чья продукция успешно экспортируется.

В ходе поездки Президента Узбекистана в регион 27-28 января т.г. был поставлен ряд задач по структурному преобразованию промышленности и сельского хозяйства, строительству социальных объектов и инфраструктуры.

По данным пресс-службы главы государства, Шавкат Мирзиёев начал октябрьскую поездку с международного аэропорта «Ургенч», где проведена реконструкция на основе современных требований. Президент дал поручения по совершенствованию деятельности аэропорта.

В Ургенчском районе области Ш.Мирзиёев ознакомился с условиями, созданными в новых домах. Здесь в эксплуатацию сданы 64-ре одно- и двухэтажных дома на основе обновленных типовых проектов, а также объекты социальной инфраструктуры. Дома обеспечены природным газом, электричеством и питьевой водой, проложены внутренние дороги.

В ходе первого дня поездки, глава государства ознакомился с работой по развитию туризма, сельского хозяйства, расширению прямых инвестиций в экономику Хорезмской области, проектами в рамках программы комплексного развития региона в 2018-2019 годах.

(Автор: Диана Алиева)